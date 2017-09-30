〈南部〉亂飛就罰 屏東無動力飛行運動新法明上路

2017-09-30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府九十七年訂定「屏東縣無動力飛行運動管理自治條例」，只針對有申請的業者訂罰則，個人飛行或無申請者根本罰不到；經兩年半研議新修訂自治條例，十月上路，是全國第一個針對無動力飛行運動管理所訂定的自治條例。

縣府表示，屏縣擁有極佳飛行氣流及場域，吸引許多無動力飛行人口，但因人為因素，造成許多飛安事故，而九十七年雖訂「屏東縣無動力飛行活動管理自治條例」，但當時僅針對業者訂罰則，未對飛行行為或場地等做出明確規範，實施多年，僅開出一張十萬元罰單。

屏東縣體育發展中心（簡稱體發中心）主任李達平表示，為確立消費者與業者的權利與義務，針對受理業者申請經營、查核事項及罰則等進行更具體完善規定，新法歷經兩年半修訂，從十二條增為卅多條，過去罰不到的個人或未申請業者，新法實施後都能開罰。

例如，運動團體、業者或專業人員，於未取得飛行場登記證土地從事無動力飛行運動，將被裁處五萬元以上、十萬元以下罰鍰，且按次處罰；未取得飛行場登記證土地，供人利用為無動力飛行運動或營業者，土地管理人、使用人及所有權人，處二萬元以上、十萬元以下罰鍰。

僅三地門賽嘉一處合法

體發中心強調，目前全縣合法的飛行地點僅三地門鄉賽嘉一處，其他地區均為非法場地，包括假日常有人玩飛行傘的獅子鄉獅頭山、賽嘉另兩處起跳場等，新法實施後，將加強抽查合法場地，也將與警方合作，非法場地有人飛行即取締。