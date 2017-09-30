〈台北都會〉成功橋拓寬施工2年 柯「剉咧等」

2017-09-30

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市成功橋是內湖區與南港區重要橋樑，台北市長柯文哲昨主持交通會報，新建工程處報告，成功橋將花兩年時間，從雙向各兩車道，拓寬為雙向各三車道，預計今年十月二十六日開工，到二○一九年十月才會完工。柯文哲一聽到要施工兩年，憂心內科大塞，直言「剉咧等」，盼新工處再跟得標廠商研議能否加快工期。

成功橋全長約四八○公尺，按照新工處規劃，成功橋將從現行單向一個三公尺車道、一個三．五公尺車道和一個三公尺人行道，拓寬為單向有兩個三公尺車道、一個三．五公尺車道和一個一．五公尺的附掛人行道，將分為中央分隔島拆除、東側主橋拓寬與擋土牆敲除、西側主橋拓寬與擋土牆敲除、南港東側交通便橋拆除、中央分隔島復舊與平面道路人行道復舊等五個階段進行。

新工處承諾，兩年施工時間，成功橋一樣維持雙向各兩個車道通行。柯文哲提問，一樣是兩個車道，但施工是不是會有影響？新工處先是沉默後，回應因為是穿西裝改西裝，只能「盡量避開尖峰時段影響」。

柯文哲則表示，「他覺得時間就是金錢」，雖夜間會太吵，但他寧可多花一點加班費速戰速決，要施工兩年「剉咧等」，隨後指示，新工處研究盡量縮短工程，往後工程招標時，更要將工期列為重要評分項目。