〈台北都會〉人事、兩岸、大巨蛋 柯直言缺互信

2017-09-30

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚接受電視專訪時，談到將在十月中離職的世大運功臣、市府秘書長蘇麗瓊，因傳出被柯揶揄「無利可圖」才離開，怒傳簡訊飆罵柯「什麼場合講這種話」，柯感慨表示，自己人都沒有互信基礎了，更何況其他人，但稱市府團隊像一台拼裝車，現在總算適應穩定了。

柯文哲昨在「少康戰情室」節目暢談市政議題，被問到上任三年來市府有多達廿一位首長離職，其中包含市府秘書長蘇麗瓊確定在下月中離職。柯說市府就像一台拼裝車，有在改進，主持人點名蘇麗瓊被稱沒得抽才離開，柯說這凸顯團隊之間沒有互信，他也感慨說「都是秘書長了還沒互信，其他人怎麼有」。

此外，主持人趙少康也針對柯和民進黨之間關係提問，年年舉辦上海台北雙城論壇，總統蔡英文會不會眼紅？柯文哲反問，「我也不曉得，是我需要檢討嗎？」但他強調，兩岸互信比交鋒重要，「民進黨和中國大陸現在有問題就是這個地方，太注重文字細節」，「但我想他們兩個（指民進黨跟中共）很enjoy，但外科醫生就受不了！」

柯文哲坦言，兩岸交流「他們一定很想騙，但你要跟他們講，你騙我就一次，以後就不理你了」，這樣他們就不太敢了。

而懸宕多時的大巨蛋，由於遠雄和北市都發局長林洲民之間有多起訴訟，趙少康問柯會不會認為遠雄是故意以戰止戰？柯認為有幾分道理，最後表示大巨蛋還是會解決，並稱還是要有互信。