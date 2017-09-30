〈台北都會〉客家公園場館「全都漏」 掛斗笠接水

2017-09-30

斥資6.6億整修 100年正式開園

〔記者蔡亞樺／台北報導〕前身為兒童交通博物館的台北市客家文化主題公園，斥資六億六千萬元整修，一百年正式開園，成為北市新客庄。北市議員黃向羣昨於市議會質詢指出，客家公園的三大場館，包括客家文化中心、客家音樂戲劇中心及客庄生活館長年漏水，竟然連客家花布、斗笠與雨傘都成了接水工具，實在誇張，真是令人啼笑皆非的一大奇觀。

今年編2億維修 至今標不出

對此，北市客家事務委員會主委曾年有坦言，漏水問題確實嚴重，客家文化公園三場館，已是廿多年老舊建物，但年限未到，只能進行局部修繕，目前已編列兩億元進行空間改善，一併解決漏水，盼年底完成招標。

黃向羣指出，客家文化中心在地下一樓出現外牆滲水、內排水溝阻塞，導致地下室出現壁癌，地上建物也發生露台積水回滲室內，因為戶外地坪鋪面滲水，導致客庄生活館地下一樓天花板嚴重漏水。

黃向羣出示實地勘查現況照片，發現客庄生活館委外的餐廳、咖啡廳，其天花板懸掛各式各樣斗笠、雨傘，四處接漏水，黃還說，碰到大雨時，店家還得兩小時就看一下，曾有客人喝咖啡喝到一半，突然漏水淋得滿身全濕。

對此，曾年有答覆，已編列兩億元「空間改善計畫委託規劃設計監造技術服務案」，第一次流標，所以準備上網進行第二次招標。黃向羣問，保證兩億元花下去就不會漏水？曾年有允諾「好」，會改善，明年上半年動工、工期約三年。