〈台北都會〉5年半733事故 仰德大道要「動手術」

研擬沿線縮減至單向一車道可行性
〔記者黃建豪／台北報導〕針對台北市仰德大道頻傳重大交通事故，台北市長柯文哲昨主持交通會報，交通局指出，仰德大道近五年半來，共發生七三三起交通事故，其中十六人死亡、七七○人受傷，約每五起事故中，就有四起跟機車有關，華興中學、陽明山小學、國安局停車場前彎道等易肇事路段地點，為此將實施多項改善措施，甚至研擬將仰德大道沿線都縮減至單向只有一個車道的可行性，今年內將陸續施工。
交通局統計發現，從二○一二至二○一七年上半年的五年半間，共有七三三起交通事故發生在仰德大道，事故當事人共一七二三位，又以十八至二十五歲機車騎士五三五人，佔總體三十一％為最多，此外七三三起事故中，機車涉入五七九件，佔比七十八％，最常與小客車發生事故，而小客車自身涉入四七三件，佔比六十四％。
以事故有責肇事原因來看，前三名則為未注意車前狀況、超速失控、未保持行車安全間隔，事故型態多為「超車時同向擦撞、左右轉遭後方車或對向車追撞及側撞」，事故地點則集中於仰德大道一段國安局至仰德大道二段二巷口附近，以及七月甫造成三人死亡的仰德大道三段新安路口。
交通局表示，仰德大道在車道較寬的地方尤其容易發生事故，因為車道一寬駕駛就喜歡加速超車，以仰德大道二段二巷路口為例，當車道變寬，小車要加速超前大車時，就常因在轉彎處減速不及，直接滑到對向車道，因此一旦發生事故嚴重度都較高。
增設警告標誌 上下學調整號誌時制
改善措施部分，交通局檢討，將沿線車道調整為一個車道，減少超車情況發生、在無號誌路口及測速照相機前，增設距離預告標誌或警告標誌、研議於國安局門口、仰德大道二段二巷、仰德大道三段十五號前，有超速疑慮地點，增設警告標誌或引進科技執法，以拍照取代人力取締的可行性，或針對學校上下學時段，調整號誌時制。
柯文哲則表示，他的印象中，每年文化大學都會有學生死亡，雖然不曉得幾個，但應該不少，既然調查已有明確結果，就該到文化大學、華興中學及陽明山小學報告一遍，蒐集地方意見，把事故最多的地方改一改。