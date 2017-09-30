〈台北都會〉永和人行地下道美化 變身校園藝廊

2017-09-30

〔記者翁聿煌／新北報導〕受到人口高齡化影響，人行地下道使用率低。永和區現有十座人行地下道，為新北市密度最高地區，評估鄰近學校的地下道仍有學童通行安全需求，區公所與學校合作美化為師生作品和兩性教育藝廊；部分低窪地區的人行地下道，將評估暴雨期轉換成滯洪池的可行性。

學校附近地下道 仍有存在價值

永和區副區長林慶豐指出，永和區人行地下道使用率不高，有民眾擔心人行地下道成為髒亂及治安死角，更讓婦孺不敢使用；商家也嫌街角地下道出入口遮雨棚影響視覺穿透性和景觀。

區公所九十七年曾舉辦人行地下道存廢座談，但地方耆老指出，早年永和區因街道狹窄、人車爭道，發生多起學童穿越馬路造成傷亡的悲劇，地方人士才爭取興建人行地下道，以保障學童上下學安全。

區公所認為人行地下道仍有存在的價值，尤其是學校附近的地下道。今年起，區公所與永平、網溪等國小合作，除粉刷翻新地下道牆面，保持通風明亮，並由學校提供師生的美術作品，或是性別平等宣導圖文，空間變身有如文化藝廊。永平國小校長徐韶佑說，校方會鼓勵，但不強迫學童行走地下道，經與區公所合作美化後，確實提升學童地下道使用率。

低窪少用地下道 評估變滯洪池

林慶豐說，區公所除整理人行地下道，強化學童使用意願外，也評估較低漥的低使用率人行地下道，在暴雨期間轉換成滯洪池的可行性，以減少當地道路積水機率。