〈台北都會〉400餘公有建物太陽能板 完成標租

2017-09-30

年發電量836萬度 供928戶一年用電

〔記者賴筱桐、何玉華／新北報導〕新北市近年針對公有建築物廣設太陽光電發電系統，今年盤點四百餘處場域加裝太陽能板，目前完成標租作業，預計明年初施作，一○九年六月完工，估計年發電量八百三十六萬度，可供九百二十八戶家庭一年用電量。

經濟發展局長張峯源指出，新北市今年提供四百餘處地點供民間廠商設置太陽能板，總面積約二十二萬平方公尺，規劃三年內完成八．八百萬瓦設置容量，其中面積最大的是三峽碳中和樂園。

碳中和樂園面積最大 建置1.5百萬瓦

張峯源表示，三峽碳中和樂園過去是垃圾掩埋場，近年轉型為環保休閒園區，市府將建置面積三公頃、一．五百萬瓦太陽光電發電系統，年發電量約一百四十萬度，可供一台電動機車連續行駛三千八百公里以上，打造新北首座現代太陽能電廠。太陽光電發電系統運轉後，民間廠商每年提供十％售電收入為回饋金，預計每年市庫收入增加四百一十八萬元以上。

經發局綠色產業科科長廖士煒補充，今年四百多處公有建築物已完成標租作業，幾乎公有建物能設的都設了，今年應該是最後一批。

另一方面，市府每年編列五百萬元補助民間加裝太陽能板，一千瓦（約三坪）設置容量可補助兩萬元，只要民眾申請到能源局同意設置備案，即可向市府提出補助申請。廖士煒說，目前一千瓦的設置成本約七萬元，以北部發電情形計算，約十二至十三年可回本，但北部不像南部透天厝產權單一，多是社區、公寓，需所有權人都同意設置才行，不易大規模推動。