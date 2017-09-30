〈台北都會〉《史上最大捷運聯開案》雙子星 柯任內難開工

2017-09-30

〔記者黃建豪／台北報導〕台北車站雙子星大樓聯合開發案原計畫於二○○六年開工，在二○一七年完工使用，但連續流標，又發生遭空頭公司太極雙星團隊騙標、市議員賴素如收賄弊案，使得開發零進度，如今歷經十年，又傳台北市政府要「一手抓」，受外界質疑，要在柯任內開工恐難成。

雙子星C1、D1基地就在機場捷運旁，佔地廣達十六萬坪，投資金額高達六百億元以上，原規劃C1開發五十六層、D1開發七十六層的兩棟大樓，空間包含國際會議廳、旅館、百貨商場及辦公室。

無奈的是，二○○七年第一次招標，因乏人問津流標，隔年第二次招標，參與標案團隊不足、第三次投標團隊資格不符、第四次廠商連招標標準都達不到，直到二○一二年第五次招標，才終於由太極雙星團隊順利得標，卻是未依規定匯入保證金的空頭公司，甚至爆出太極雙星負責人何岳儒為騙取標案權而偽造文書，不僅台北市前市議員賴素如涉嫌收賄一百萬元，連時任財政局長邱大展都吃上官司。

面對一波三折的雙子星C1、D1，柯市府今年特地耗資四千萬元顧問費預算，找來顧問公司仲量聯行重擬標案，預計明年三月重啟第六次標案，還得再花一年時間，才能完成投資甄選作業，且該基地連私地主都還沒整合完畢，預計十月初才要舉辦第一次地主說明會 ，何時能開工仍遙遙無期。