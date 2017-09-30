〈台北都會〉北捷擬「自辦」雙子星 議員疑市府綁標

2017-09-30

明年3月6度招標 開發利益逾600億

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市雙子星開發案，在五度流標又被捲入收賄弊案後，三年前由台北市政府宣布暫緩執行，預計明年三月才會重啟第六次招標。但在重啟招標前，公營的台北捷運公司正打算轉投資物業開發及管理公司，擬參與雙子星C1、D1土地開發案。議員徐弘庭昨質疑北市府等同要將雙子星綁標，北市將最精華的一塊地向全世界招標，卻要自行組一個公司參一腳，誰敢來標，「根本是把人裝肖仔」。市議員李慶元也罵道，若由北捷子公司標到雙子星，將能以民營公司名義規避市議會監督，獨攬六百億元以上的開發利益。

捷運局︰將成立廉政平台防弊

捷運局長張澤雄則表示，捷運成立物業公司是政策考量，國外也有，針對雙子星案開發，會向市長說明，並做一些防弊措施，成立廉政平台，避免外界有不好聯想。對於議員質疑，北捷僅表示，會再跟議員多溝通。

雙子星C1、D1開發案因太極雙星弊案，二○一四年十月由前台北市長郝龍斌宣布廢標、市府自建後。時隔三個月，新上台的現任市長柯文哲即否決前朝決議，稱要重啟國際標，直到今年四月，台北捷運工程局耗資三千萬元，遴選出仲量聯行擔任招商專業顧問，才讓招標程序從頭再來，預定明年三月重啟招標，傳出壽險界、銀行界、不動產界都躍躍欲試。

而台北市政府自行持股超過七成的北捷公司，就以拓展業務、增加收入為由，預定明年編列一．二五億元預算，轉投資成立一間資本額五億元的物業開發及管理公司，預計持股二十五％，投資目標即包括「史上最大捷運聯開案」的雙子星C1、D1土地開發案。

北捷表示，轉投資成立物業公司，是因為市長柯文哲要求北捷朝追求商業極大化發展，但在捷運運量難以大幅成長的情況下，才參照日本、香港等國外軌道公司投入物業開發的案例，嘗試成立子公司參與商用不動產開發與管理計畫，來增加公司的附業收入。

議員批包山包海 迴避議會監督

昨捷運局與北捷赴台北市議會財建委員會報告。徐弘庭不滿表示，北市以最精華的一塊地向全世界招標，卻要自行組一個公司參一腳，誰敢來標，左手是地主、右手是公司，不是綁標是什麼？「根本是把人裝肖仔」，雖然只持股二十五％，也只是表面找策略夥伴，假公開透明，行弊案之實，「如果議會過關，我辭議員」。

市議員李慶元也說，郝龍斌任內爆發弊案，是打破遊戲規則，在該由私地主找開發商的第三次招標中，郝龍斌自行以公地主名義找開發商，在檯面下想圖利有私交的業者，才發生太極雙星案，柯文哲則直接搬到檯面上，要自行組公司投標，評審委員又是自己找的，一定是自己的公司拿下六百億開發權和營運權，還能因公司官股只有二十五％，來迴避議會監督，市政府自己包山包海，一定貽笑國際。