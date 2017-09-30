〈台北都會〉公務員調薪 議員要朱立倫專案報告

2017-09-30

估多支出21億餘 民進黨要朱說明

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院宣布全國公務員明年起調薪三％，預估新北市須多支出廿一億元，新北市議會昨天排定議程，由市府進行調薪預算支應的專案報告，但藍綠議員為了市長朱立倫未出席爭論不休，經協調，將擇日邀朱立倫專案報告。

市議會民進黨團總召林秀惠質疑加薪政策攸關市府預算編列，為何市長沒親自出席專案報告？同黨籍市議員李坤城認為，市長應與議會溝通，以示尊重；民進黨市議員廖本煙說，突然增加廿多億元經費，恐排擠其他各局處預算，市長要當面說清楚。

民進黨議員何博文說，加薪是中央德政，市府若認為財政困難，應共同討論，結果專案報告市長不來，有什麼事情比總預算編列更重要？

國民黨：上次決議未指定市長出席

國民黨團書記長黃永昌表示，依據上次議事錄內容，議會決議由「市府」進行專案報告，並未指定市長出席；同黨籍議員林金結指出，加薪是中央政策，新北市不可能不調薪，副市長李四川代表說明錢如何支應即可。

國民黨議員蔡明堂則半開玩笑說，是議長沒有再次確認議事錄內容，應該打三大板。他不滿表示，平常議員們有事情就找李四川解決，專案報告卻一定要市長來，擺明是意識形態。

藍綠議員爭執不下，李四川與議員等人協商後，決議另擇期邀朱立倫到議會進行專案報告。