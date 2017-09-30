〈台北都會〉打造雙北新地標 中正橋年底改建

2017-09-30

歷史建築川端橋 保存再利用

〔記者賴筱桐／新北報導〕連結新北市永和區與台北市中正區的中正橋，因橋梁老舊、耐震力與防洪能力不足等問題，台北市政府預計年底動工改建，採先建後拆模式不中斷交通，一○九年完工，橋體設計仿藍鵲飛舞，搭配夜間照明，將重現早期永和八景之一「網溪泛月」意象，打造雙北市新地標。

台北市新建工程處指出，中正橋跨越新店溪，分別銜接台北市中正區重慶南路與新北市永和區永和路，部分橋體最早於民國廿六年興建完成，逐步拓寬增建，因年代久遠，防洪高程不足，交通動線不良，經評估以原橋址全橋改建方案最佳，最早的「川端橋」具文化資產價值，一○四年登錄為台北市歷史建築，將保存再利用。

台北端重南高架 回復平面道

依據規劃新建主橋為鋼拱橋，河中不落墩，分階段施工，興建期間交通不中斷，新北端維持現況，並加寬混合車道，考量重慶南路高架下空間閒置，淪為髒亂點，改建工程將一併拆除重慶南路高架橋，回復為平面道路。

新北市新建工程處企劃科長魏竹威表示，中正橋改建工程總經費十九．五億元，新北市府負擔七．○二億元，新北端將進行橋下休憩空間整頓，並調整永和區光復街路口動線。

橋體仿「藍鵲飛舞」 展琴瑟和鳴

新北市城鄉發展局副局長江志成指出，中正橋改建案橫跨雙北市，都市設計審議由兩市共同開會審查，未來新舊橋並存，整體景觀以「琴瑟和鳴」為主題，橋梁造型仿台灣藍鵲飛舞的優美姿態，川端橋將進行植栽綠美化，導入歷史解說與休憩活動，重現日治時期風華。

江志成說明，新橋以劃過天際的柔美弧線拱橋作為特色地景，橋體色彩選擇與環境融合的淡藍色，配合夜間照明，就像彎月倒映在新店溪上，重現早期永和八景之一「網溪泛月」意象，新舊橋體交錯，有如提琴弓弦合奏樂章，未來新北市端橋頭有中正橋派出所改建社會住宅案，都市景觀煥然一新，將成為雙北市重要地標。