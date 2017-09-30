〈北部〉解決缺工 宜縣引進首台農用無人機

2017-09-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理「農用無人植保機」輔導計畫，協助宜蘭市稻米產銷班第一班購置縣內首台植保機，用無人機載運藥劑，為農田施肥、噴灑藥劑，盼解決農村人力不足，使用者全國冠軍米得主葉錫濱說，無人機可節省人力，也讓用藥與施肥的量更精準。

可為農田施肥、噴藥 用量更精準

宜蘭市農民葉錫濱經營三十幾甲水稻田，他種出來稻米，曾在一○二年獲選全國十大經典好米，一○四年參與全國名米產地冠軍賽，獲得全國冠軍米殊榮，是縣內優質稻農，他獲縣府農業處幫助，添購「農用無人植保機」，盼用機器取代人力，補足農村人力缺口。

葉錫濱說，宜蘭農業缺工日趨嚴重，整地、插秧都需要技術，不是隨便找人就可充數，農忙時工作量大，多數農民只能硬著頭皮做，有一台無人機可紓解耕作壓力。

葉錫濱說，近年來水稻品種越來越多樣，加上氣候劇烈變遷，水稻罹病情況嚴重，要確保品質，必須噴灑適當藥劑，植保機可管控肥料、農藥及液態微生物菌的噴灑量，除節省人力，更能精準管控生長狀況，確保稻米品質。

宜蘭縣政府農業處指出，基於協助稻農生產優質米，引進無人機當「奇兵」，「農用無人植保機」屬一機多用設計，能快速應付不同作業需求，對農業發展有極大幫助，如果成效良好，將擴大推廣，提高宜蘭縣農產品質與附加價值。