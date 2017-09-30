〈北部〉代客孵蛋40年 「鳥爸爸」孵出上萬家禽

2017-09-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕人稱「鳥爸爸」的六十二歲花蓮代客孵蛋師傅林貴榮，每天一早就雙眼緊盯待孵化的蛋寶寶，小至八哥、大到鴕鳥蛋均難不倒他，四十年來已是上萬隻家禽的「代理孕父」，但因孵蛋利潤少、瑣事多，留不住年輕學徒，除大嘆後繼無人外，也無奈自嘲「這輩子孵多少是多少了！」

產業式微 林貴榮憂後繼無人

隨著大環境改變，傳統孵蛋行業式微，宛如「夕陽產業」，花蓮過去曾有十多家孵蛋業者，近年因農村都市化，民眾多半食用大盤商提供的家禽，導致農家孵蛋需求少，加上小型飼養家禽成本提高，間接衝擊傳統孵蛋產業，讓許多老店接續關門。

林貴榮年輕時在高雄擔任載運家禽司機，結識不少飼養禽類的專家，十九歲入行專攻孵蛋技術，看準花蓮雞、鴨禽類的市場價格好，舉家搬遷花蓮從事代客孵蛋工作，全盛時期孵蛋室天天滿倉，孵蛋機幾乎廿四小時全年無休，忙到讓他從未出過遠門。

人工篩選 仰賴經驗判斷

他說，現在因代客孵蛋規模愈做愈小，加上利潤少，索性「產業一條龍」，除繼續為熟客孵蛋，也飼養雞、鴨並孵蛋，販售幼雞、成雞提高收入，目前一顆蛋的入蛋費約五元，成功孵化後，可依家禽種類收取五至廿元的代孵費用，扣除飼料、水電及人工成本後，已無力支付其他開銷。

林貴榮說，孵蛋過程繁瑣，雖有電腦控制的孵蛋機，能將溫度保持攝氏卅七度恆溫，但每顆蛋送進孵化室前，須先經過人工篩檢出未受精的空包彈及胎死腹中的蛋，多道工序技術都須仰賴累積數十年的經驗判斷。

他說，隨年紀增長，體力大不如前，每天清晨就須起床到雞寮收蛋、編號分類的孵蛋工作，早已沒有年輕人願意接手，連子女也拒絕傳承衣缽，只能趁著還有力氣時「孵多少算多少」，但孵蛋工作對他意義重大又有成就感，每天都期待能看到小家禽破蛋而出，享受那份來自新生命的感動。