〈北部〉兒少陪伴據點 香山揭牌

2017-09-30

〔記者王駿杰／竹市報導〕中國信託慈善基金會與衛生福利部共同推動「台灣夢︱兒少社區陪伴扎根計畫」，去年在新竹市香山社區試辦，補足經濟弱勢孩童下課後陪伴與教養的需要，經一年試辦，今年再獲經費一百萬元正式承辦，昨天由市長林智堅、中信慈善基金會董事長辜仲諒為兒少陪伴據點揭牌。

林智堅說，中信慈善基金會與全台二十個社區合作打造築夢基地，香山社區動能充足，去年六月獲補助一一○萬元試辦，今年再獲經費一百萬元，正式承辦，將持續照顧十八名經濟弱勢的新住民、隔代教養學童。

辜仲諒表示，這項計畫是他與一名單親媽媽長談後獲得的啟發，當時她必須到外地長期工作養家，三名年幼孩子無人照顧，因此他開始關注弱勢家庭，希望奉獻一己之力。

計畫試辦一年來，孩子放學後準時報到，除有熱騰騰的餐點，還有社區志工協助輔導課業、多元才藝課程。

林智堅說，許多家庭經濟壓力大，父母忙於工作，讓孩子恐懼回家獨自面對冷冰冰的空間，透過企業資源進入、社區集體協助，讓更多志工陪伴偏鄉、弱勢孩子，給予溫暖的陪伴與照顧，將改變孩子一生。

就讀小一的女童小欣（化名）說，爸爸、阿嬤都臥病在床，僅靠阿公做工賺取微薄薪資貼補家用，去年計畫試辦，每天都希望快點放學，來據點上喜歡的捲紙課。