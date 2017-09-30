〈北部〉歡慶中秋 苗縣6鄉鎮今晚辦晚會

2017-09-30

〔記者彭健禮、張勳騰／苗栗報導〕中秋節將屆，苗栗縣竹南、苑裡、西湖、大湖、三義、三灣等六鄉鎮，三十日晚將分別舉辦中秋晚會，竹南鎮公所邀請南方二重唱、許富凱等知名歌手接力演出，苑裡鎮公所則邀請金曲歌后黃妃及秀蘭瑪雅等人演出，各公所邀請鄉親一起聽音樂、賞月，共度中秋佳節。

苑裡、竹南 邀知名歌手開唱

苑裡鎮公所連續辦理多年的中秋節活動，已成為鄉親們期待的年度盛事，三十日晚間六點在苑裡鎮立體育場登場。先由縣立苑裡高中熱舞社和國立苑裡高中熱音社暖場演出，七點起，金曲歌后黃妃及秀蘭瑪雅，「電音教主」安苡葳、「超偶冠軍」林子森以及「深情王子」許仁杰將接力登台，鎮公所歡迎民眾共襄盛舉。

竹南鎮公所三十日晚間六點半，在博愛街、龍山路口的照南國中分校預定地舉辦中秋晚會，邀請陳怡婷、南方二重唱、許富凱、郭忠佑、李明德、知己二重唱等歌手一同演出，節目中並穿插摸彩抽獎活動。

西湖鄉「中秋月圓．兩岸情深」晚會活動三十日晚上七點，在西湖鄉五龍宮前四季廣場舉行，有中國宜昌市歌舞劇團演出，另有摸彩活動獎品豐富。

三義鄉公所、三義扶輪社、三義救護站等單位，三十日晚上六點半在八股路三義救護站對面舉辦慈善音樂晚會，邀請國立台灣交響樂團及歌手演出。

大湖鄉公所三十日下午四點起在義民廟前廣場舉辦中秋晚會，有煙火秀、學校才藝表演、街頭藝人演出等，還有客家米食、草莓香腸、月餅等品嘗，還有摸彩助興。

三灣鄉公所於三十日下午五點半起，在三灣鄉五穀廟前廣場舉辦中秋節晚會活動，歡迎鄉親踴躍參加。