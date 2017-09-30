〈北部〉掌握空氣品質 竹市145處將設感測器

2017-09-30

45所公立國中小優先

〔記者王駿杰／竹市報導〕為維護空氣品質，新竹市政府將先在全市四十五所公立國中、小學設置「空氣盒子微型感測器」，讓師生、家長即時掌握空氣品質並做出因應措施，市府未來還規劃在交通要道、醫院、人口聚落等一百處地點增設。

新竹市環保局長江盛任說，「空氣盒子微型感測器」是由知名創客「哈爸」許武龍將空氣偵測器製程簡化、降低製作費用所研發而成，若在人口密集處設置，可讓民眾透過資訊展示系統，即時掌握大環境與區域性空氣品質現況，並做出因應措施，降低壞空氣對身體的影響，可說是最有效的「空污防守員」。

江盛任說，環保局會先在全市四十五所公立國中、小學設置，未來還會再規劃於一百處市區人口密集的地點增設。

另外送59校空品旗幟

江盛任表示，環保局另推動其他維護空氣品質的措施，如發送代表當日空氣品質指標的「空品旗幟」給各公、私立中小學共五十九校使用，旗幟以可愛表情搭配淺顯易懂的圖案文字，讓師生對空氣品質現況一目了然。

辦15場健康防護講座

此外，將舉辦十五場健康防護講座，宣導細懸浮微粒（PM二．五）成因、對人體健康的危害與生活污染源的防護知識。初期由醫師公會成員擔任講師，以學校為第一波宣導對象，後續將由荒野保護協會招募志工並培訓成為種子教師，深入社區、學校、廟宇宣導。

新竹市長林智堅說，新竹市為全國空氣品質績優縣市，近三年在台灣西部十六縣市（不含宜花東及外島縣市）排名前三名；細懸浮微粒年均濃度亦逐年降低，總改善率達十二．一%，為西部十六縣市排名第一，也是唯一改善率達十%以上的縣市。