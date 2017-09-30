〈北部〉樂活育幼院愛心園遊會 藝人楊小黎代言

2017-09-30

長期擔任助養人 助籌修繕經費

〔記者李容萍／平鎮報導〕平鎮區樂活育幼院主要安置受到家暴、失依、未獲適當教養的孩子，目前共有廿一名院童，年齡最小三歲、最大十七歲，院方訂於十月十四日在中壢中正公園舉辦「擁抱希望．擁抱愛」園遊會，籌措育幼院修繕及添購設備經費，四千張園遊券還有兩千多張未售出。童星出身的楊小黎默默行善、長期擔任育幼院助養人，昨天受邀義務為園遊會公益代言，希望協助拉抬園遊券買氣，讓育幼院順利籌得經費。

楊小黎說，去年初參加歲末尾牙公益活動時，因緣際會負責照顧樂活育幼院才三歲的小弟弟「喆喆」，「喆喆」大大的眼睛很可愛，而且喜歡黏著她，經詢問「喆喆」的狀況後，就決定每月定期定額匯款助養他；自己雖然還沒結婚，但是母親節、耶誕節都會收到「喆喆」的卡片，讓她既開心又感動。

四千張園遊券 還有兩千張未售出

楊小黎表示，育幼院目前安置幼兒園、國小和國高中的孩子各七位，園遊會預計販售四千張園遊券，因景氣不佳還剩二千多張，她自己會利用粉絲專頁和直播方式號召更多人認購園遊券，幫助這群弱勢的孩子。

樂活育幼院院長吳美蘭也說，樂活育幼院成立七年，現有家園是租用閒置多年的幼兒園老舊建築物，籌辦園遊會主要是希望能募集一百六十萬元，一來作為家園修繕，包含木地板汰換、油漆剝落粉刷，電氣用品如冷氣、冰櫃、電腦、燈泡、音響等維護，並添購擴充發電機、AED、電腦主機和全院廣播音響機台等設備，以及醫療、教育學習、活動講座等費用，讓不同年齡層的孩子都能得到更好的照顧。育幼院洽詢電話為439-8931。