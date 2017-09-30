〈北部〉花300萬活化 楊梅站前廣場變美了

2017-09-30

原南側雜草叢生 被譏墳墓區

〔記者李容萍／楊梅報導〕台鐵楊梅火車站站前廣場因缺乏妥善管理和維護，北側廣場過去閒置、無實際用途，南側廣場則有多處雜草叢生的小土丘，被地方人士譏為「墳墓區」，入夜經過都會怕怕的；立委陳賴素美去年五月邀集相關單位會勘、要求改善，今年初台鐵管理局編列三百萬元經費整容，活化工程已經完工，昨天舉辦「楊梅站前廣場認養儀式」，即起由楊梅區公所及楊梅里辦公處共同認養。

楊梅區、里認養 共同維護

台鐵局運務處處長張錦松、楊梅區長姚敦明、楊梅里里長陳琳生等人，共同簽署認養維護合作協議，陳賴素美擔任見證人，楊梅里志工隊八十多位成員也一同出席。

陳賴素美表示，鐵路是楊梅地區居民長年倚賴的交通工具，但是包括楊梅、埔心、富岡三車站，多項設備早已殘破、老舊不堪，楊梅站前廣場南側和北側過去的景象也屢遭居民嫌棄，經過台鐵管理局活化、改善約二百八十坪的鋪面後，南側站前空間不僅寬敞、更利於周邊居民使用，北側設置計程車待班空間，也有效分流楊梅站前長期壅塞的停等車輛。

此外，市府交通局也採納地方建議，計畫在改善後的楊梅站前設置YouBike微笑單車租賃站，讓楊梅朝綠色運輸及低碳觀光邁進。交通局表示，目前已經完成會勘，預計明年農曆年前於楊梅站前設置五十輛YouBike，另外，埔心站、富岡站也都有YouBike設置計畫。

規劃舉辦藝文及大型活動

姚敦明說，由里長陳琳生所組成的志工團隊非常熱心、認真，一定會將環境維護得非常良好，區公所今後也會在廣場規劃舉辦各種藝文及大型活動。