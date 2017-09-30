〈北部〉花蓮業者赴日旅展 搶攻東洋客

2017-09-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣七、八月暑期遊客人數達二百萬人次，高於去年同期的一百六十八萬人次，其中外國旅客更占了近五成，花蓮觀光旅宿業者乘勝追擊搶攻下半年旅遊商機，隨同縣府團隊赴日本參加「日本旅展（Tourism Expo Japan）」，盼吸引東洋客源來台觀光，品嘗花東美食。

縣府盼打開飛日定期航班

縣府觀光處代理處長彭偉族說，台灣連續三年被日本人列為黃金週海外旅遊首選，也是日本高中生教育旅行的第一選擇，在成功開通過花蓮直飛香港、中國及曼谷的航班後，下一個目標就是前進日本，縣府規劃多時，盼能儘快打開飛日本的定期航班。

他說，花蓮共有二間飯店及一民宿協會等合計三家業者前往日本參加旅展，並在東京帝國飯店舉辦台灣觀光推廣會，吸引當地主打教育旅行的業者，主動提出交流需求，強調花蓮壯闊的自然美景與多元族群文化，極具日本校外教學市場的發展潛力。

彭偉族表示，花蓮東大門夜市暑期吸引近廿九萬人次光顧，創造上億營收，推廣會當日也特別提及夜市的街道特色與小吃，讓日本知名美食作家池澤春菜相當青睞，希望近期就能造訪花蓮品嘗道地美食及原住民風味餐。

根據交通部觀光局統計，去年日本旅客來台計一百八十九萬五千七百零二人次，較前年同期成長十六．五％；花蓮觀光業者看準花蓮豐富的自然景觀、原住民人文風情及特色美食，對日本旅客極具吸引力，計畫以太魯閣國家公園及花東縱谷為旅遊行程主軸，採自行車騎乘搭配巴士接駁車暢遊花東二地。

專門經營日客的陳姓旅行社業者表示，近年台灣東部對日本旅客的吸引力逐漸提升，不僅詢問度熱絡且重遊率高，建議花蓮可持續規劃多元行程吸客，並透過臉書平台行銷，讓外籍遊客能夠輕鬆利用網路社群分享花蓮之美。