〈北部〉全運會帆船賽落幕 宜縣風光奪6金

2017-09-30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕本屆全國運動會帆船比賽提前啟動，十二個項目中，宜蘭縣摘下六金四銀三銅，是最大贏家，副縣長朱壽騫期許縣籍選手在其他單項續創佳績，他發下豪語，要挑戰二十五年前總金牌數二十二金的紀錄。

首戰奏捷 副縣長期許破22金紀錄

全運會訂於十月二十一到二十六日在宜蘭舉行，主辦單位擔心比賽期間，宜蘭外海受東北季風影響風浪變大，帆船項目挪到本週舉行，成為本屆全運會首項賽事。

來自十四縣市共一百二十二名帆船選手，齊聚南方澳豆腐岬海域開划，採航次累計成績定輸贏，歷經四天鏖戰，名次昨天下午揭曉，宜蘭縣取得半數金牌，鋒頭最健，朱壽騫頒發獎牌，並為選手戴桂冠，前三名選手也蓋手印留念。

全運會將發出八百三十三面金牌，帆船占十二面，宜蘭縣選手拿下六金，其中黃修竹、江秀川，在上屆全運會「帆船雷射標準型」項目，分別是金、銀牌得主，這次同組再戰，江秀川仍以積分一分之差屈居第二，「復仇」不成，順利衛冕的黃修竹邀他一同蓋手印，展現「英雄惜英雄」的氣度。

「相互砥礪求進步！」黃修竹說，他與江秀川處於良性競爭，透過比賽相互激發潛能，肯定江是可敬對手；江秀川打趣地說，本屆全運會原本要打敗黃修竹奪金，可惜功虧一簣，預約下屆全運會第三度交手，想要「討回面子」。

朱壽騫說，宜蘭縣曾在民國八十一年主辦區運會（全運會前身），締造史上最佳的二十二面金牌，相隔二十五年，今年再度承辦這項體育盛事，想打破金牌數紀錄，帆船得六金是個好兆頭。

朱壽騫說，兩年前全運會，宜蘭縣在所有項目比賽只拿五金，本屆帆船比賽就超越上屆紀錄，除了帆船，西式划船、輕艇、體操、武術也是宜蘭縣得牌重點項目，希望都有好表現。