〈北部〉發包1年沒動靜 新竹117號縣道拓寬挨批牛步

2017-09-30

湖口勝利路 工業區車潮未解

〔記者廖雪茹／湖口報導〕通往新竹工業區的一一七號縣道（湖口鄉勝利路段），尖峰時段交通壅塞，新竹縣政府爭取國防部退縮國軍湖口副食品供應站的圍牆，以便拓寬榮光路、工業五路口約三百公尺長的勝利路段；但工程發包逾一年卻沒有動靜，縣議員甄克堅質疑縣府執行效率不佳。

縣府說土地撥用 行政程序繁複

縣府工務處長羅昌傑表示，此案在去年四月與軍方會勘時，雙方達成共識，軍方同意縣府申辦土地撥用手續，拓寬工程並在七月完成發包，但沒想到撥用的行政程序冗長繁複，今年八月底才收得土地先行撥用的正式函文，工務處已在九月十一日重新報開工，預定明年三月完工 。

軍方說明國安考量 再三確認

國防部軍備局表示，地方政府申請撥用軍用地建置公共設施，軍方樂於配合，但此案涉及湖口營區、訓練場及湖口副食品供應站等三個使用單位，加上由縣府代拆、代建圍牆，基於國家安全考量，施工期間不得出現危安缺口，為尊重使用單位，不得不謹慎溝通並再三會勘確認，因而較為費時。

甄克堅表示，尖峰時段，來自竹北、新埔的新竹工業區開車上班族，總是被塞在勝利路二段與榮光路、工業五路的兩個路口，常見車輛嚴重回堵，民眾抱怨連連。

甄克堅說，縣府找軍方協調退縮湖口副食品供應站圍牆，並編列一千五百萬元預算辦理拓寬，工程早在去年七月發包，卻遲遲未見動工，讓飽受塞車之苦的上班族好無奈！

縣府工務處技正林鶴斯表示，一○四年七月，縣府即邀集軍備局等單位現勘，歷經多次協調，終於促成拓寬。由縣府委外拆除及復舊軍方圍牆，預計拓寬勝利路二段與榮光路、工業五路的兩個路口，約三百公尺長。

林鶴斯說，現行路幅十公尺將拓寬為十七公尺，擬劃設雙向四線道，並延長左轉、右轉專用道，以期加速轉彎和直行車流，避免路口堵塞，預定明年三月可完工。