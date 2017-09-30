〈北部〉綠捷IV&V招標 檢舉函指有黑箱作業

2017-09-30

指有交通局顧問 三次進出會場

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市綠線捷運IV&V（Independent Verification And Validation，指獨立第三方單位驗證及確認）工程完成招標程序，由香港商里卡多公司得標，由於日前市長鄭文燦施政報告時，多位議員質疑開標的公正性，本報透過管道取得檢舉函，內容直指交通局顧問楊漢聲三次進出會場，指導廠商資格審查，但楊漢聲不在開標資格審查小組名單之列，為何能進出開標現場，質疑有黑箱作業。

近年來軌道工程驗收都要求檢附「第三方獨立查核、檢驗與認證機關」的驗證報告，這就是IV&V，眾所皆知的高鐵、機場捷運都是由勞氏驗船負責IV&V簽證，IV&V金額占軌道工程比例雖然不高，卻是軌道工程品質的把關者，近年來國內捷運工程都另外發包IV&V為品質把關。

交局：按規定 顧問可進出會場

交通局捷運工程處總工程司林義昌表示，楊漢聲的確是交通局顧問，也是綠線捷運IV&V工作小組成員，按照規定是可以進出會場，況且他進出會場只是提供意見，並未將文件帶出，也沒有帶入文件，完全合乎規定，由於檢舉函已檢舉至廉政署，未來司法單位偵辦此案時，會提供監視錄影內容以釐清事實。

由於得標里卡多公司為香港商，外界質疑有中資色彩，身兼民進黨桃園市黨部主委的市議員呂林小鳳里希望市府說清楚、講明白；對此，市長鄭文燦強調，里卡多公司是英國廠商，亞洲的業務由香港分公司負責，並非中資，里卡多是很有經驗的IV&V廠商，包含三鶯線捷運、機捷等都是由里卡多進行IV&V。

綠線捷運IV&V金額為六億一七八六萬餘元，資格標於八月廿三日開標，檢舉函中向廉政署提出多項疑點，包含非開標小組審查人員為何可進出會場、政風人員是否失職，開標小組集體闢室協商、是否有黑箱作業等問題。