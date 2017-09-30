〈北部〉桃園國民運動中心 明年春節前營運

2017-09-30

前兩週將免費供市民使用

〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃園國民運動中心」目前進入收尾工程，預計十月就能完工，市長鄭文燦昨天前往視察表示，該中心預計明年春節前營運，前兩週將免費提供市民使用，內部提供游泳池、體適能中心及籃、羽球場、半戶外攀岩場等運動設施，這也將是桃園市首座啟用的國民運動中心。

鄭文燦等一行人參觀「桃園國民運動中心」內部設施後，對於無樑柱空間設計相當滿意，由於桃園國民運動中心未來每年有三十天可供公益使用，鄭文燦要求體育局要做好事先規劃及宣導工作，讓社區居民可以多加利用。

地上五層地下兩層 總經費4.4億

「桃園國民運動中心」位於桃園區三民路一段、中山東路口，於二○一五年十二月廿一日開工，基地面積九○一坪，規劃興建地上五層、地下兩層的大型運動場館，總工程經費約四億四○五四萬元，其中兩億元由教育部體育署補助，目前正在申請使用執照，營運廠商將於十一月進駐裝修，預估明年農曆年前即可營運，但營運後的收費標準尚未出爐。

鄭文燦表示，桃園國民運動中心外觀融合河川、岩石、山岳意象，地下一、二樓為停車場，地上一、二樓為溫水游泳池及會議空間，三樓為體適能中心及多功能教室，四、五樓為籃球場及羽球場，五樓設有半戶外攀岩場，為桃園國民運動中心特色項目。

鄭文燦也提到，桃園市升格後推動「五加二運動中心計畫」，包括桃園、中壢、平鎮、蘆竹、八德等五個國民運動中心，以及南平公園運動中心、大溪國小多功能運動中心，除八德外，其餘各運動中心都已經動工，桃園、中壢及南平公園年底前都可完工，未來還會規劃龍岡、龜山坪頂、觀音運動中心，加上龍潭、楊梅、中壢三大體育園區的設置，將可滿足市民整體運動需求、帶動全民運動風氣。

因應桃園國民運動中心開幕後帶來的交通衝擊，鄭文燦也責成工務局確實完成各項友善設計，體育局與營運廠商進行營運與宣傳規劃。