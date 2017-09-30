〈中部〉慶中秋 視障生體驗碰碰車

2017-09-30

〔記者李忠憲、陳建志／台中報導〕為讓視障生提早體驗中秋氣氛，台中市助盲協會四十多人昨到台中啟明學校擺攤烤肉，更租用多項遊樂設施，讓視障生有得吃又有得玩，師生玩得不亦樂乎。啟明學校校長羅瑞宏表示，校內孩子對節慶經驗不如一般孩子，很感謝社福團體用心。

台中市助盲協會長期熱心公益，為了讓啟明學校視障學生提前感受中秋節氣氛，昨日號召四十多位志工到校擺設烤肉攤位，有的人負責烤肉，教育局長彭富源則與其他人扮演服務生，將烤好的肉裝盤分給學生享用。另外，主辦單位也租用大型充氣式溜滑梯、碰碰車、搖搖馬遊樂器材，讓視障生體驗。市議員張瀞分、陳本添、立委江啟臣夫人劉姿伶也到場與視障生同樂。

啟明學校校長羅瑞宏說，校內孩子對於節日、社會文化的經驗不像一般孩子豐富，也較少機會參與，非常感謝長期以來持續幫助啟明學校的助盲協會，讓孩子們感受好吃的中西餐佳餚、好玩的遊樂設施，度過不一樣的中秋佳節。

另外，台中郵局為了讓弱勢家庭學童在中秋節也能品嚐好吃的月餅，由太平宜欣郵局向社會善心人士募集愛心月餅，並向喜憨兒庇護工場訂購愛心月餅，昨天將三百盒月餅分送太平三百位國中小學童，不但提升喜憨兒身心障礙者銷售業績，也讓弱勢學童受惠。