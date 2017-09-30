〈中部〉腸病毒疫情升溫 台中市43班停課

2017-09-30

連三週就診人次超過兩千

〔記者蔡淑媛／台中報導〕開學後，台中市腸病毒疫情持續升溫，近三週急門診就診人次都超過兩千多人，仍在流行期，目前全市停課班數有四十三班，醫師提醒，現在進入秋季，天氣很炎熱，腸病毒仍活躍，除了三歲以下幼兒，三至六歲的兒童罹病也不少，提醒不可輕忽，有效預防之道要勤洗手。

現處腸病毒流行期，依疾管署統計資料顯示，中部地區腸病毒急門診就診千分比分別為九．三三及四．二四，不但高於全國的七．五六及三．六二，也是全國之冠；台中榮總小兒感染科主任陳伯彥指出，往年中區就診率都是全國之冠，台中、彰化重症人數也最多，不可大意。

衛生局指出，台中市最近一週急門診就診人次千分比為九．九一及四．五七，近三週腸病毒就診人次分別在二千至近三千人，均超過疾病管制署訂定一千八百人次的流行門檻，代表腸病毒仍流行警戒中，目前有托嬰中心二班、幼兒園卅三班、國小八班停課。

台中今年也有出現一名腸病毒重症病患為五歲女童，八月十二日出現心肌炎合併發燒、手足口症及口腔白點等症狀，立即就醫治療，一週後康復出院。

型別仍以克沙奇A型為多

疾管署分析腸病毒株發現，社區檢出型別仍以克沙奇A型為多，持續有易致重症的腸病毒71型病毒活動。陳伯彥說，腸病毒典型症狀手足口症，紅疹常出現手足口和膝蓋、屁股，今年發現不少患者在身上、大腿等長出大顆疹子和水泡，而且面積大，皮疹呈現多樣性，這與克沙奇A6變異型流行有關，也有成人患者也發病，都要小心。

衛生局長呂宗學提醒，腸病毒傳染力極強，部分感染者無明顯症狀，或僅出現類似感冒症狀，成為潛在感染源，難以察覺，所以要有效防範仍要勤洗手，遵從濕、搓、沖、捧、擦，每次至少搓揉廿秒。若家中有腸病毒患者，可以每日以五百ppm漂白水至少清潔環境一次。

當病童出現嗜睡、意識不清、活動力不佳、呼吸急促、心跳加快、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐等腸病毒重症前兆病徵時，請儘速至大醫院就醫治療，避免與其他幼童接觸，以降低交叉感染的機會。