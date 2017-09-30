〈中部〉花壇向日葵花海 曬焦的誤會

2017-09-30

數萬株荷蘭夏紅品種

〔記者湯世名／彰化報導〕「向日葵燒焦了？」彰化縣花壇鄉公所在永春村栽種數十萬株向日葵，分別來自不同品種，最近向日葵盛開，一片金黃色花海，美不勝收，吸引大批遊客拍照，不料數萬株「荷蘭夏紅」品種的向日葵因花色屬暗色系，遊客都以為是向日葵被烈日給烤焦了，直說：「看起來怪怪的！」鄉長李成濟解釋說，荷蘭品種向日葵在台灣相當少見，因此乍看會以為燒焦，其實是「美麗的誤會。」

花壇鄉三春村、永春村附近有一棵巨大的百年茄苳樹，十多年前有農民在樹旁栽種大面積向日葵，因廣告公司來此取景而爆紅，吸引爆滿遊客前來賞花，為喚起遊客記憶，最近鄉公所不惜巨資購買包括台灣、荷蘭夏紅、泰國火星、日本太陽神等四個品種的向日葵種子，種在茄苳樹附近，面積約九分地。

暗紅色乍看以為燒焦

四個品種的向日葵最近陸續盛開，日本品種向日葵株形動輒高一至一點五公尺，爆滿的金黃色花海相當壯觀，吸引遊客前往拍照，不過有遊客發現，一旁的數萬株「荷蘭夏紅」向日葵竟呈現暗紅色，以為是向日葵被烈日給烤焦，直說：「看起來怪怪的！」還有人說：「醜醜的，很不習慣！」

昨天前往勘查花況的鄉長李成濟表示，「荷蘭夏紅」向日葵在台灣相當少見，他們特地引進栽種，乍看之下確實會誤以為像燒焦、枯萎，實際上這是特殊的花色，具有高度觀賞價值；目前向日葵正值開花期，適合觀賞、拍婚紗照，歡迎民眾把握時機前來賞花。