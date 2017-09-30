〈中部〉什股村、大同村10餘守護犬遭毒殺 伸港緝兇

2017-09-30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港鄉什股村、大同村共十多隻「守護犬」，飼料慘遭摻毒，吃下後口吐白沫暴斃，網友及動保團體發起肉搜，並向警方及動物防疫所等單位通報，最後發現下毒者疑為一名婦人，警方將在掌握相關證據後將她通知到案，並呼籲民眾提高警覺，切勿讓自家的「毛小孩」吃下來路不明的食物。

伸港鄉黃姓女子指出，當地有不少流浪狗棲息，地方居民相當有愛心，會把流浪狗與牠們生下的幼犬分別帶回家飼養，還都幫牠們取名為「小黑」、「小黃」、「阿肥」等，這些流浪狗不僅沒有為地方帶來衛生、環境問題，反而因為有這群「毛小孩」在這裡，小偷都不敢來，居民們都把這些流浪狗當作「守護犬」。

她指出，最近「小黑」、「小黃」、「阿肥」等多隻毛小孩接連口吐白沫暴斃，其死因有異，從民眾住家的監視器發現，有一名中年婦人都會拿一包塑膠袋在當地走動，並拿出食物來餵食流浪狗，遇有民眾靠近即神色慌張離去，居民發動地毯式搜索，結果發現地面上有多片吐司，還摻了不明食物，婦人涉嫌重大。

當地居民向和美警方與動物防疫所通報，連日來更展開肉搜，對於婦人的行為進行蒐證，希望能遏止有更多的毛小孩遭到毒手！

警方指出，包括什股村、大同村兩地都有毛小孩口吐白沫死亡，他們已在據報後派員加強巡邏，目前尚無直接證據指向是該名婦人所為，毛小孩的死因則已由彰化縣動物防疫所化驗中，以釐清是否真的是被毒死。

警方呼籲民眾若遇有這名婦人出現，立即向警方通報，警方將立即前往處理。