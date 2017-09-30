〈中部〉南投16國小 獲贈350電子書閱讀器

2017-09-30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣十六所國小二十九日獲贈三百五十台電子書閱讀器，每台電子書閱讀器均預先裝載至少一百本書籍，提供學童更多元的閱讀學習，不但讓莘莘學子有「一書一世界」的感受，也成為全台第一個完成「行動圖書館」的縣市。

南投縣府繼領先全國達成「一鄉一書庫」目標後，昨再度與民間企業合作，率先運用電子書閱讀器打造全國第一個「行動圖書館」，縣府秘書長洪瑞智昨與大家一起手持「e啟讀出未來」的標語，希望學子不要辜負捐贈單位一番好意。

洪瑞智指出，此次元太科技與振曜科技分別提供電子紙顯示器模組及電子書閱讀器的硬體系統，群傳媒（Readmoo）則協助提供軟體介面並協助電子書內容的授權採購及管理，搭配縣府「深耕閱讀」教育主軸，將數位化閱讀帶入校園，讓學童走到哪便可讀到哪，也相當適合親子共讀以拉近彼此情感。

值得一提的是，電子書閱讀器有別於一般電腦、智慧型手機或平板電腦的螢幕，電子紙螢幕看起來如同紙張的視覺效果，無背光源也不會產生藍光，可讓學童專注閱讀而不受網路影音或遊戲干擾，即使在戶外大太陽底下，電子書閱讀器畫面仍清晰可見，以達到保護學童視力的目的。

另，縣府也在南投市平和國小成立縣內首座「新住民多元文化愛的書庫」，以主題式館藏，介紹東南亞地區民間故事、傳統典故、風土民情等，讓愛的書庫朝向「特色書庫」邁進。