〈中部〉西瓜贈學童 白沙屯媽「香燈腳」傳愛

2017-09-30

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年三月間白沙屯媽祖遶境曾行經彰化縣溪州鄉，上萬名香燈腳（徒步香客）進入純樸的三條村並駐駕三條國小，村民與校方無不熱情款待，事隔多月之後，一位署名「白沙屯香燈腳」的民眾向溪州鐘姓瓜農訂購六十顆西瓜，希望收成時，送給三條國小小朋友享用，昨天早上，瓜農載著採收後西瓜來到學校，學童圍繞一排興奮的接過西瓜，把媽祖的愛傳遞下去。

二○○一年至今，白沙屯媽祖遶境三條村高達十一次，其中駐駕（含停駕）三條國小多達五次，由於三條村並非靠近縱貫線，白沙屯媽祖卻願意捨近求遠遶境，讓村民開心萬分，為感謝媽祖，村民提供免費住宿，三條國小也開放校區，讓上萬名香燈腳歇息。

一名曾姓香燈腳對此銘記在心，他得知溪州瓜農鐘翊禹以友善農作方式種植西瓜，想起三月遶境時村民招待的熱情，於是向鐘翊禹訂購六十顆西瓜，表示採收後送給三條國小的小朋友，「希望可以讓小朋友享受夏日最單純的幸福，讓孩子知道你的自信，這是鄉下孩子最缺的」。

鐘翊禹昨日與哥哥鐘坤琦、朋友廖澤霖載著西瓜來到三條國小，除了原本六十顆，自己又補齊十五顆，讓三條七十五名學生一人一顆，學童們圍著校樹「百榕」傳遞西瓜，有人大呼「好重」、「好想吃」，喜悅的臉龐流露出對香燈腳與媽祖的感謝之情。