〈中部〉戲院請看電影 南投老師捐款做愛心

2017-09-30

明300師觀賞老師，你會不會回來

〔記者陳鳳麗／南投報導〕老師看電影做愛心！南投縣教育產業工會十月一日將在南投戲院和埔里山明戲院包場，邀請三百多位老師觀賞電影「老師，你會不會回來」，並以每人一百元計算，捐款給南投家扶中心和埔里炫寬愛心教養家園。埔里山明戲院響應把包場收入也捐阿尼色弗兒童之家，南投戲院不收費，工會再多捐六千元給家扶。

改編中寮鄉爽文國中老師王政忠暢銷書的電影「老師，你會不會回來」，昨日在全台上映，南投縣唯二的電影院，包括南投戲院、埔里山明戲院都有安排放映，以行動支持這個以南投在地教育故事改編的電影。

每人百元助弱 兩戲院共襄盛舉

南投縣教育產業工會支持縣內老師王政忠，為教育界和自己打氣，另也表示支持在地戲院，十月一日上午將在南投市的南投戲院及埔里山明戲院，各包一場請縣內的教師會員及數名縣議員觀賞，兩場有三百多名老師報名。

理事長歐弘堡表示，看電影做愛心也是此次包場的目的之一，南投、埔里山明兩場各有二百多人與一百多名老師觀賞，工會以每人一百元乘以人數，分別捐款給南投家扶中心和埔里炫寬愛心教養家園。

埔里山明戲院得知工會有此愛心行動，將包場費六千元全數捐給埔里尼色弗兒童之家，而南投戲院堅持不收包場費，工會也決定把這筆六千元，追加捐給南投家扶中心。

歐弘堡也說，王政忠是工會幾年前選出的縣SUPER教師，推薦全國SUPER教師獲選，工會曾舉辦多場SUPER教師講座由王政忠來主講，所以縣內老師對他很熟悉。因王政忠早早就答應一日參加高雄一場放映會，無法陪縣內的老師看，但他先預錄三分鐘影片，將在電影放映前先播放。