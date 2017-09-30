〈中部〉秋老虎害的 美濃瓜趕不上送禮旺季

2017-09-30

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣太保市、水上鄉等地是國內優質美濃瓜主要產地，並成為中秋節最佳禮品之一，但今年八月至九月高溫，致美濃瓜授粉狀況不佳，產季延後，良率大減，民眾想在中秋吃到美濃瓜，有錢未必買得到。

授粉不順產季延後 良率不到五成

太保市長黃榮利表示，一般民眾中秋送禮，多在節前一至兩週，而這一季美濃瓜種植約五十六天可以採收上市，瓜農根據送禮高峰期來栽種美濃瓜，卻因天公不作美，九月持續高溫致中秋無瓜可採，錯失銷售良機。

嘉義縣精緻農業協會理事長謝俊宏也說，今年農曆閏六月，農民依節氣已延後栽種美濃瓜，正慶幸沒有颱風來攪局可以大豐收，卻因氣溫高而未能完全授粉、延遲生長等，因此今年美濃瓜在中秋檔期奇貨可居，一顆市價超過兩百元，但想吃還訂不到，他因而推薦客戶改送洋香瓜。

曾當選全國模範農民的太保市瓜農楊景翔（見下圖，記者林宜樟攝）從事精緻農業九年，他種植的美濃瓜曾在嘉義縣政府「甜姐兒」評鑑奪冠。他表示，往年在八月底後，氣溫就逐漸轉涼，美濃瓜授粉成功率高，但今年卻因高溫，負責授粉的義大利蜂活動力大降，花粉活性也下降，出現授粉不順而延遲採收情形。

黃榮利說，今年秋老虎頻發威，原本中秋節這一季美濃瓜一分地約可收成二十幾萬元，現在因產季延後，良率更從八成以上降至五成以下，瓜農一分地收成只剩十幾萬元，又要向買不到的客戶說對不起，有苦難言。