〈中部〉（雲林）借教室被拒 古坑社區人士拍桌嗆聲

2017-09-30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑社區發展協會有意借用古坑國中小學國小部教室設置關懷據點，校方以沒有閒置教室及與校舍租借辦法不符拒絕，社區理事長的先生蕭澄旭竟到學校拍桌、嗆聲，甚至在校外圍牆噴漆「反諷」學校歧視老人，經教育處出面協調，蕭昨天早上已向校方道歉。

爭取設關懷據點 事後向學校道歉

據了解，蕭澄旭等人今年初到古坑國中小拜訪校長陳育琳討論借用學校兩間教室做為社區老人關懷據點，考量長者進出方便，社區人士要求兩間教室要在一樓、緊鄰廁所及學校後門不要關，校方考量教室使用情況、校園安全，加上社區借用時間為學生上課期間等理由拒絕。

社區進一步透過鄉公所、民意代表向縣府陳情，校方面對外界「關切」正式以書面向教育處報告學校無法租借理由。

社區民眾有人看到學校的報告，認為校方內文提到老人、孩童抵抗力差恐發生群聚感染及老人行動緩慢等字眼，根本是歧視、污辱老人。

蕭澄旭看到學校書面報告前天一早怒氣沖沖跑到學校要找總務主任理論，校方人員說，蕭某進到總務處就拍桌，咆哮要找主任，還說主任不適任老師要聯合社區民眾把他趕出學校，沒想到昨天早上十點多在學校外民宅圍牆上噴字。

古坑國中小︰沒閒置教室也不合法

古坑國中小校長陳育琳表示，國小部有十三班，依規定要有卅二間教室，目前全校卅五間教室，三間給華德福學生使用，卅二間都使用中，且社區要求要用一樓的教室，長久以來都是一年級的教室，另後門不關學校無法過濾所有進出人員，對校園安全也有風險。

教育處長梁恩嘉昨天早上到地方協調，蕭澄旭承認自己行為不對向校方道歉，蕭澄旭說，古坑市區三村有六、七千人都沒有活動中心，社區開辦關懷據點借用民宅空間狹窄，因此想借用學校閒置教室使用，沒想到學校不借，報告中還充滿對老人歧視、污辱字眼，才會去學校拍桌及在校外噴字。

蕭澄旭指出，社區會再找其他適合地點，但也希望鄉長、縣長能重視社區沒有活動中心等集會場所問題。