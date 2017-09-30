〈中部〉近兩千萬預算 市府推花博社造點

2017-09-30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕社區營造有助於活化社區，台中市的社區營造相當具有活動力，因此今年獲得中央補助一千三百萬元，是全國最高的城市，中市自編六百六十五萬，共編列一千九百多萬元在社區營造計畫上，而都發局將規劃五十至七十個社區營造點，主題以花博為主，要讓台中市成為花園城市。

都發局為讓社區組織成員了解台中城市發展方向，培育更多在地社區規劃人才，廿九日在市政大樓舉辦社區規劃培力論壇，除探討社區空間與城市認同、都市到社區的未來與現在等議題，同時也說明綠空鐵道軸線計畫及二○一八花博參與的區域加值概念，以引導建立社區營造的精神與價值，活動共吸引計三百多位學界、業界及社區組織人員出席，參與踴躍。

市長林佳龍致詞表示，人人都是「社區營造魔術師」，尤其明年台中花博，鼓勵市民共同參與，營造更有氣質的生活環境，打造台中成為花園城市。

社區營造有助於社區的生命力，去年有五十九個社區營造成功，其主題為友善老人、生態等，由於明年底台中市將舉辦花博，因此都發局今年社區規劃的主題以花博為主。

都發局表示，今年成功爭取營建署全國最高一千三百萬元補助，委託南華大學辦理社區培力計畫，本月初已分別在大甲、后里、東區、大雅及烏日等地分別舉辦分區推廣座談會，以整合人力、物力資源，來協助參與社區完成在地環境改造需求。