〈中部〉花博11月倒數365 音樂演唱會連三天

2017-09-30

董事長樂團為花博創作歌曲

〔記者蘇金鳳／台中報導〕二○一八台中世界花卉博覽會即將進入倒數一年，市府規劃「響徹365花開迎倒數」系列活動，將舉辦連續三天大型音樂演唱會，董事長樂團擔任暖身活動推廣大使，為花博作詞、作曲創作「做花來種田」，屆時將熱力演唱。

台中花博將於明年十一月舉辦，市府為此規劃「響徹365花開迎倒數」系列活動，包括十一月三日將在台中原縣區舉辦的「唱響起點花博之夜」、十一月四日至五日在舊城區舉辦的「唱秋十年 搖滾台中」，連續三天大型音樂演唱會。

活動主視覺首度亮相

同時，花博活動主視覺昨天首度亮相，以多彩絢爛、繁花錦簇的意象排列成365倒數里程碑，由經驗豐富的馬詩韻（馬馬力）擔任統籌，與插畫家徐佩涵聯手設計，設計理念以花為主軸，加入台中特色花卉火鶴、文心蘭及蝴蝶蘭，勾勒出365數字，而綠底更展現花博精神之一的「生態（Green）」意象，傳達整體生氣蓬勃、充滿希望與活力的氛圍。

市府表示，「響徹365花開迎倒數」系列活動以兩大主軸規劃大型音樂演唱會，「唱響起點花博之夜」將於十一月三日在台中原縣區登場，邀請董事長樂團擔任暖身活動推廣大使，董事長樂團更為花博作詞、作曲創作「做花來種田」，屆時將熱力開唱。

另外，十一月四日至五日「唱秋十年 搖滾台中」活動則將在舊城區舉辦，以「唱秋」為主軸，結合「唱自己的歌」及「秋天最大音樂祭」兩概念；屆時將有三大舞台、超過四十組國內外樂團參與演出，還有限定露天電影院。

首波參演名單有金曲最佳樂團麋先生、鄭宜農、熊寶貝、Random隨性、Mary See the Future（先知瑪莉）、Hello Nico、傷心欲絕、TRASH、P!SCO、孩子王，更多參演樂團即將揭曉。