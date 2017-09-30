〈中部〉烏日反肉品市場遷建 請神坐鎮抗議

2017-09-30

佔據講台阻撓說明會進行

〔記者陳建志／台中報導〕市府計畫將台中肉品市場遷建到烏日，本月七日原定召開環境影響說明書送件前公開說明會，不過因事先未發文借場地，遭反對民眾阻撓無法入場。台中肉品公司昨天再度召開說明會，不過上百位民眾到場表達反對心聲，不但阻撓說明會進行，甚至請來神明坐鎮，佔據前方講台直到時間結束，認為說明會程序未完成，不過經發局認為程序已完成，將把民眾訴求列入環評報告書中。

台中市肉品市場因年代久遠、設備老舊，市府計畫遷至烏日，不過遭地方反對，本月七日原定召開的公開說明會，反對民眾不但在東園里活動中心四周懸掛白布條抗議，還質疑事先未發文借場地，拒絕入場 ，肉品公司昨天再度召開說明會。

昨天說明會原定下午兩點召開，部分想參加的民眾簽到入場，不過上百位反對民眾不但在場外懸掛「拒絕黑箱作業，拒當二等公民」等白布條，立委顏寬恒、市議員吳瓊華與多位里長還佔據前方講台，反對民眾也擠滿會場，多次高喊「拒絕屠宰場」、「還我體育場」，表達反對心聲。

顏寬恒除表達反對屠宰場設在烏日立場，並要鄉親堅持到底；吳瓊華則說，烏日已經有焚化爐，絕不接受屠宰場，質疑市府若認為新設備那麼好，就在原地改建，並說當地民眾向東園里的新龍宮三府王爺求籤，抽到下下籤，就連神明也不同意。

因反對民眾持續佔據講台，出席的經發局主秘蔡珍珍、肉品市場總經理楊忠諺多次拿著麥克風想講話都被打斷，甚至有部分坐在會場內想聽說明會的民眾，也遭反對民眾逼問立場，造成雙方口角，所幸雙方克制沒讓場面失控，反對民眾一直到下午四點時間結束才離開，認為說明會未完成程序。

經發局︰程序完成 訴求會列入

不過經發局表示，昨天依法提出申請，並合法借用場地，民眾簽到時，除個別宣導並發放宣導資料，會議中也充分讓民眾發表意見，提供每位民眾上台表達的機會，並詳實記錄會議中所提意見，認為程序已完成，將會把民眾訴求和意見納入環評報告書中送環保局環評委員審查。