〈中部〉3路線遊仁愛 預約公車明上路

2017-09-30

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕南投縣仁愛鄉需求反應式公共運輸服務（DRTS）， 十月一日正式通車，有清境到合歡山、鄉內固定巡迴三條路線，方便背包客平日也能搭公車暢遊仁愛鄉景點，也讓鄉民外出更便利。

有固定路線 清境到合歡山

標榜「平日想搭公車去奧萬大不再是空談」，「南投縣仁愛鄉暨清境─武嶺─合歡山」需求反應式公共運輸服務（DRTS），昨日選在清境國民賓館停車場舉行通車典禮，由台中監理所副所長鄭芳田、南投客運公司副董事長郭子義等人共同宣布十月一日通車。

台中監理所副所長鄭芳田表示，這種因應乘客需求而設計的DRTS服務，仁愛鄉共選定三條路線，三條路線中，清境到合歡山線採廿一人座中巴行駛，另有固定巡迴和乘客自訂線則使用九人座商務車。

鄭芳田也說，三條路線皆要電話預約，預約就有座位可坐，須在成行前一日中午十二時前完成預約，但若是週日要搭乘須在週五預約。而其中「清境─武嶺─合歡山」線，每日行駛六班次，以客運運價收費；埔里往返仁愛鄉巡迴固定路線，巡迴範圍埔里、霧社、廬山、清境農場、松崗、奧萬大等地，也是以客運運價收費。

全彈性路線 埔里往返仁愛

最特殊的是有「預約計程車」概念的自訂路線，該條埔里往返仁愛鄉全彈性預約路線，由乘客自行排路線，四人就可成行，超過九人就改派中巴行駛，該線以每人計費方式收費，費率基本收費六公里一百元，超過六公里，每公里加收六元。

南投客運公司副董事長郭子義也提醒，固定路線和彈性自訂路線的預約電話不同，固定路線預約電話049-2984031分機29。彈性路線則為049-2987330。