〈中部〉流感疫苗明開打 雲林逾18萬劑

2017-09-30

〔記者林國賢、曾迺強／綜合報導〕流感疫苗十月一日開打，雲林縣共採購十八萬六七三○劑，縣長李進勇昨率先接種疫苗，呼籲符合接種資格民眾到各鄉鎮市衛生所、一四七家合約醫療院所施打疫苗，降低感染流感重症風險。

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，台灣十一月下旬開始進入流感流行期，這幾年也都有重症死亡病例，接種流疫疫苗是降低流感重症最好的預防方法，出現不良副作用機率相當低，且接種前都有醫師評估，相當安全。

嘉縣採購超過14萬劑

嘉義縣衛生局副局長蔡淑真說，嘉縣採購十四萬二百二十劑流感疫苗，縣內各鄉鎮市衛生所及六十三家合約醫療院所提供接種服務，各村里也設置四百卅一社區接種站，呼籲符合流感疫苗接種的民眾儘早接種。

李進勇指出，他每年都會接種流感疫苗，確實比較不容易感冒，抵抗力也比較好，現在施打疫苗相當普遍，符合資格民眾儘早安排接種，確保健康。

吳昭軍表示，今年度配合中央政策採購成人流感疫苗十七萬七五五○劑、幼兒流感疫苗九一八○劑，下月一日開打，直到打完為止。

另縣府配合中央補助、台塑企業捐助購買四五三一劑肺炎鏈球菌多醣體疫苗，縣內六十五歲以上長者均可免費接種，避免肺炎鏈球菌感染導致肺炎，產生嚴重併發症或死亡。

吳昭軍表示，流感疫苗施打對象包括五十歲以上成人、安養機構對象、重大傷病及罕病患者 、滿六個月以上至十八歲以下孩童、醫護人員、防疫人員、禽畜養殖等相關行業工作人員、孕婦、家有未滿六個月大嬰兒之父母、高風險慢性病患、BMI大於三十等。