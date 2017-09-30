〈中部〉（嘉義）新港改建媽祖公園 球場保留一半

2017-09-30

順應民意不全拆 鋪面添媽祖色彩

〔記者曾迺強／新港報導〕嘉義縣新港公園正改建為「媽祖文化公園」，增設媽祖昇天噴霧水景等景觀，凸顯宗教信仰特色，園區西側現有露天籃球場、網球場各兩座，十月中旬將封閉，以利第二期工程施作，一度傳出球場將被剷平，引起鄉親反彈，縣府建設處決定保留籃、網球場各一座，球場鋪面改以媽祖服飾的「上雲彩帶」紅、藍色作為主色，可望成為全國少見的「媽祖風」意象球場。

新港鄉民代表會主席洪鴻然說，新港公園改建案原規劃剷除球場，做為綠地空間，以避免球場與公園景觀格格不入，經與鄉親共同爭取，才保留各一座籃、網球場。

新港子弟、大葉大學休閒事業管理學系學生郭義宏說，籃球場鄰近街面，交通便利，假日吸引球友切磋球技，甚至得排隊「報隊」，若全部改闢綠地，運動空間勢必不足。

縣府建設處長林永福說，媽祖文化公園第一期工程將在十月中旬完工，緊接著封閉西側球場進行第二期工程，新設祈福廣場與活動草坪，保留各一座籃、網球場鋪面，將融入媽祖衣飾特色，讓整體景觀更協調。第二期工程預定明年農曆年前完工，預期吸引香客前來遊賞，與距離五百公尺的新港奉天宮串連成觀光軸帶，而在施工期間不影響施工安全下，球場會適時開放給民眾使用。

新港鄉宮前村長邱聰益表示，新民路「宮前村、宮後村聯合活動中心」有籃、網球場各兩座，距離媽祖文化公園一．五公里，平日使用率不高，鼓勵球友可至該場地運動。