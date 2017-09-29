〈南部〉瓦斯容器儲存場續動工 里民反彈

2017-09-29

〔記者黃文瑜／安定報導〕億霖企業在安定設置瓦斯容器儲存場，引發鄰近民眾強烈不滿而停工，議員林志展曾協助召開說明會，該企業允諾若找到適合用地，願意遷移。但經過兩個月，該企業昨仍繼續動工，居民成立自救會到場表達不滿，認為儲存場興建違反消防法規，應立即改善，否則將進行行政訴訟，保護當地民眾生命財產安全。

自救會表示，根據消防法規，瓦斯容器儲存場設置防爆牆必須有七．五公尺安全距離，而該儲存場與隔壁土地及三福氣體公司緊貼，消防局還核准興建，根本違法，希望市府重視，要求廠商改善，否則應廢除建築執照。

消防局解釋，依照法規若不設防爆牆需有十五公尺安全距離，若設置防爆牆，安全距離則可減半為七．五公尺，但安全距離非從牆算起，而是從儲存平台算起，當時億霖企業送審的圖完全符合規範，因此核發建照，該場完工後還需有竣工查驗核可才能取得使用執照，與容器儲存室證明書，方可使用該空間。林志展強調，針對瓦斯容器儲存場興建，將建議修法增訂需召開公聽會與地方居民溝通。

「真正危險的是非法廠商」，億霖企業指出，因經過兩個月，仍找不到符合「甲種建築用地」及「乙種工業用地」的目的場所，才繼續在原場地施工，且向政府申請的執照是「瓦斯容器儲存場」，並非具有危險性的「瓦斯分裝場」，一切合法申請興建，完工後也遵照規定只做為儲存用途。