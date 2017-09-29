〈南部〉黃家古厝中秋音樂會20年 盼更愛土地

2017-09-29

〔記者王涵平／新營報導〕台南秋節最大藝文盛事「黃家古厝中秋音樂會」，今年邁入廿年，以「台灣歌謠一百年」為主題，緊扣「台灣族群融合的交響詩篇」主旋律，國策顧問黃崑虎希望大家更熱愛這塊土地，找回台灣人情溫暖感受。

黃家古厝音樂會卅日晚上七時廿分登場，黃崑虎與南市文化局長葉澤山昨召開記者會，邀全國愛好音樂的藝文人士前往聆賞，共同感受百年古厝的歷史痕跡。

今年特邀台灣藝術家交響樂團（TASO）、新韻合唱團、台灣原聲合唱團、鋼琴詩人王俊傑、今年甫入圍第廿八屆金曲獎最佳原住民歌手獎的戴曉君、鄒族聲樂家芬美你亞賀灑（中文名梁芬美）、歌仔戲界「牛天王」張秀琴、采風樂坊、客家歌手林生祥等，演出陣容全為國內表演藝術界一時之選。

黃崑虎表示，廿年來，古厝音樂會一步一腳印，發現台灣的精神、聽見土地的共鳴，感謝長期以來支持古厝音樂會的所有朋友，讓古厝音樂會成為台灣人共同舉辦的音樂會，一起聆聽音樂，也一起建立共同的堅持與理念，愛這塊土地、擁抱這塊土地。

黃家古厝音樂會歷年皆吸引上千名觀眾，從首年六、七百人，近年來已增至近二千人左右，遠從台南、台北、屏東、台東等地前來，已成全國知名戶外音樂會。

葉澤山指出，今年是市定古蹟後壁黃家古厝修復完工後首度舉辦音樂會，建於一九二三年的黃家古厝占地六千多坪，為閩南五合院建築，今年音樂會依舊精彩可期。