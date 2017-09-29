〈南部〉建設最後一哩 施政報告陳菊︰不鬆懈

2017-09-29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊昨在議會施政報告指出，市府團隊執政將邁入最後一年，行千里路、歷經艱辛，建設高雄會到最後一哩；她強調市府團隊會秉持初衷，不會有任何鬆懈，為未來百年高雄發展打下厚實基礎。

華邦電設廠、材料國際學院將進駐

陳菊報告以產業、觀光、交通、國際交流等層面比重較多，尤其產業部分有華邦電設廠、台大、成大與中山的材料國際學院等重大投資與合作案加持，成為報告亮點。

陳菊表示，縣市合併後、共引進重大民間投資六千六百八十億元，創造七萬個就業機會，包括高軟園區招商滿駐、加工區楠梓二園區開發完成、半導體和光電業聚落形成、廠商持續進駐和發產業園區等，市府也與科技部合作，積極推動高科第二園區擴充。

她並提及新興產業，數位業者家數從民國一百年五十四家，成長四倍到今年二百一十五家，累計投資金額從十二．七億元成長九倍至一百一十八億元，創造近萬個就業機會。

輕軌一階已通車 捷運黃線積極規劃

交通方面，除捷運紅橘兩線外，輕軌第一階段已通車，捷運黃線正緊密規劃中；觀光部分，小港機場新增琉球等五條國際線，一日農夫為農村創造五億元經濟效益，國家原住民博物館也確定落腳高雄澄清湖。

國際交流從二○○九年世運會、二○一六年港灣城市論壇，今年十月更有生態交通全球盛典在哈瑪星登場，讓高雄不斷在國際曝光，也為產業、文化、學術帶來許多機會。

陳菊也沒忘記大林蒲、石化管線安全、滯洪池、托嬰與長照、毒品防範、舉債降低等諸多課題，強調市府持續努力、不會有絲毫鬆懈。