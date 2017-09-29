〈南部〉翻轉農村觀光 7千萬改造28社區

2017-09-29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局今年斥資七千多萬元，推動二十八個社區改造運動，尤以「金牌農村」永安新港社區抱石斑魚爆紅，深受外國遊客喜愛，打造鑽石沙灣公園景點，搭配一日農夫吸引人潮，翻轉農村觀光與文化產業。

永安新港社區 打造鑽石沙灣公園

「金牌農村」永安新港社區以養殖石斑魚聞名，使用中油無償提供「鑽石水」，海水經雙重過濾及電解產生極微量滅藻次氯酸鈉，水質乾淨、無污染，水溫維持二十二至二十四度，提高魚群存活率一成五，秘密武器則是光合菌，富含蛋白質、維生素Ｂ群等微量元素，石斑魚肉質更加肥美。

社區理事長蘇國禎表示，永安區每年舉辦石斑魚節，農業局今年加碼一日農夫活動，推出抱石斑魚爆紅，吸引日本、香港、新加坡、中國遊客喜愛，觀光人潮增加一倍，今年斥資七百萬元，打造鑽石沙灣公園，成為社區重要地標。

杉林區杉林社區保有老榕樹、龍眼樹，種植獨角仙喜愛的光臘樹，營造獨角仙棲息地，居民撿拾碎裂水泥量體、碎石、舊屋殘瓦，拼湊後以洗石子作外觀補強，營造獨角仙的裝置藝術；旗山南勝社區結合荔枝園復育蝙蝠，施作龍紋山登山步道，與龍文野溪營造好山好水。

美濃祿興社區 閒置地打造菸樓意象

美濃祿興社區將閒置雜亂空地，打造菸樓意象新景點，記錄美濃過去菸葉王國歷史，呈現三步一菸樓、五步燒煙飄盛況，養育出多位博士，被譽為「博士之鄉」；彌陀區漯底山自然公園每月湧入五萬人次觀光，園區木棧道年久蛀蝕，農業局將協助改善，避免遊客踩空發生危險。