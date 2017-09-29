〈南部〉海水養殖 產值破億台東白蝦中秋搶市

2017-09-29

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣東海岸環境天然無污染，純海水養殖白蝦肉質鮮甜有彈性，台東縣長黃健庭及主廚郭主義，昨連袂烹煮避風塘鮮蝦、啤酒香蝦，推銷台東好蝦，希望民眾中秋節烤肉增加台東好蝦新選擇！

縣府與水產試驗所東部海洋生物研究中心合作推廣白蝦養殖，東部海洋生物研究中心主任何源興表示，西部的白蝦大多與文蛤等混養，台東的白蝦是純海水養殖、環境未受污染，白蝦肉質有彈性又結實，全縣卅多場養殖池分散，分布南從太麻里鄉、北到長濱鄉，降低病毒或細菌感染的機率，品質優良，價格也不貴，很值得推薦。

縣長黃健庭表示，台東白蝦年產量達三百五十噸、產值破億元，包括台東、鹿野地區農會及池上鄉、關山鎮、長濱鄉五農會合作，投資在五十七公尺深的海水養殖白蝦，養殖四個月可收成一個月，白蝦還會先「三溫暖」震動吐砂，再急速冷凍及保存，鮮度、甜味及肉質彈性被完整保留，適合做各種料理。

東部海洋生物研究中心還與台東專科學校合作，研發加入小米、紅藜等特色白蝦料理，四千份食譜摺頁放在台東各旅遊服務中心供索取。

昨天發表會邀請主廚郭主義，教作少油、少鹽、少負擔的避風塘鮮蝦、啤酒香蝦，在地餐廳中華日式和漢料理、丸八餐廳，也設計黃金白蝦托、黑米白蝦丸、羅曼釋迦花枝白蝦、柚子蔬果白蝦油醋、鳳荔白蝦炒飯、紅藜煎白蝦餅、和風養生白蝦、陶版迷迭白蝦等道道佳餚，讓民眾全方位品嚐白蝦好滋味。