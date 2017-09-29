〈南部〉里鄰調整 公民社群盼提升行政效能

2017-09-29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市首度里鄰大調整，里數減少一○三里、鄰數減少五○七○鄰，公民社群樂見透過組織革新提升基層行政效能，同時也呼籲重視延續地方特色。

台南智庫執行長黃建龍認為，從行政管理觀點進行區里整併，社會大眾可以理解，但不要忘記尤其是原台南縣轄區內的區里，就是原本的鄉鎮村，他們的形成不只是因人口數，其背後是有很深的人文及聚落關係存在，例如七股「大埕」，地名與由來是因為鹽田的歷史與分佈，這些地名跟區域會不會這樣子消失，或是可以在整併過程中保留下來。

黃建龍表示，另一個問題是實際的行政效率，合併以後土地面積變大，未來的里長服務區域範圍會變很大，里長與區公所之間如何調配與互相支援，這些是最實質問題所在，才不失府方想要進行區里整併的初始用意。

台南新芽協會執行長楊智達表示，樂見市府重新盤點鄰里的規劃，台南確實已經很久沒有通盤檢討，面對各地方盤根錯節的政治、黑白勢力，仍願意去做值得鼓勵，但也希望能兼顧各地需求並有效溝通，期盼市府有決心在這屆任期內完成。

在中西區經營早餐店的何先生表示，南市在六都中人口最少，七百多里減少一百多里，調整幅度不算很大，不過目前還不知道「自己住的里有沒有被併掉」，市府與區公所應儘早宣導公布。