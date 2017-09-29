〈南部〉少103個里 里鄰整編年省2億

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市里鄰整編案出爐，全市現行七五二里將整編為六四九里，共減少一○三里，現行一萬四七三○鄰整編為九六六○鄰，民政局昨日公布規劃案，預估節省市庫每年約近二億元， 未來可將經費適當運用於促進地方發展。
永康區 唯一擴編增加里數
全市卅七區中，僅永康區因人口成長是唯一有擴編增加里數，人口密集熱鬧的中西區與北區則是里數變動最大，中西區由現行卅八里減併至廿里；另外，各區藉這次時機調整里鄰界，讓街廓完整方正，其中北區、佳里、善化各有擴編與減編里，整體而言，有十五區里數未變動。
明年1至4月 配合戶政系統實施
民政局長陳宗彥表示，這次里鄰整編實施期程，預計分階段於明年一至四月配合戶政系統實施，屆時會協助民眾完成戶籍變更，里鄰整編民眾身分證不會重新換發，如同台南縣市合併時亦未全面換發身分證，將會直接在身分證上註記，不重複浪費公帑，另外民政局將行文相關機關，如郵局、 國稅局、監理站等統一變動里鄰資料，不會影響民眾權益。
陳宗彥表示，目前六都之中，南市人口最少，里鄰編組數量及比例卻是最高，而且在議會質詢及各項基層會議中，地方民意希望能檢討不合理的里鄰編組，由於現行里鄰「大的太大、小的太少」，甚至出現鄰長所服務的戶數比里長更多，必須作結構性組織變革，提升服務品質及行政效能，擴大地方能量，以因應新的公共服務需求。
陳宗彥並表示，原本期待「行政區劃法」通過後一併調整區、里、 鄰，但立法路程遙遙無期，城市發展卻是刻不容緩，南市重大開發案所帶來的人口群聚，若未全面檢討並適當整編，面對地方發展將出現無法擴編里鄰的困境，而且內政部亦函文各直轄市、縣（市）政府，就轄內各里戶數與區域範圍再行檢視並適時調整，以合理化里長服務規模。
民政局估計，現行每月里長事務費四萬五千元、里鄰文康補助每年三千元加上保險費等經費，未來里鄰整編精實後，節省近二億元；至於現行門牌為區、路段、號址，因此里鄰調整不涉及新門牌更換，不至於有龐大作業經費。