〈南部〉高師大敬師顧健康 蔬菜花束做環保

2017-09-29

〔記者方志賢／高雄報導〕昨天教師節，高師大學生發揮創意，選用當季蔬果製作環保蔬菜花束及卡片送給師長；美濃龍肚國小學童則在老師帶領下前往敬字亭祭拜至聖先師，表達尊師重道。

高師大學生會會長蕭祐謙與多名學生幹部，昨到兩個校區辦公室，向師長們獻歌送花致意，並設計Ｑ版師長人形立牌，讓學生可以跟師長拍照。高師大教育系系學會同學則發揮創意，製作環保蔬菜花束及卡片致送師長，學生選用當季蔬果，祝福師長健康長壽，也兼顧環保與健康理念。

龍肚國小學童 到敬字亭祭孔

美濃龍肚國小學童則到龍亭祭拜至聖先師孔子，龍亭原是一座敬字亭，有風水鎮壓的作用，也是客家人敬惜字紙、焚化字紙的地方，後來改建為六角形五層樓的塔廟，殿內供奉至聖先師神像。每年教師節，學校帶孩子到龍亭，表達尊師重道，也讓孩子爬龍亭，在九月秋高氣爽的天氣，登高塔、望鄉景。

感謝老師 學生表演、寫卡片

鳥松區鳥松國小舉辦教師節「師長心花開」慶祝活動，有舞蹈表演、獨輪車特技秀、說唱藝術及魔術表演，感謝老師的辛苦！

鳳山區中山國小與家長會辦理一系列的敬師活動，學生利用下課時間，將敬師小語寫在卡片上，並張貼於看板，再透過廣播將感謝與祝福表達出來。

家長會也請來胖卡餐車到校，提供全校教師營養健康的早餐。