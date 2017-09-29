〈南部〉日治時期關山砲陣地 地下隧道驚豔

2017-09-29

堅固完整 大批蝙蝠棲息

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春關山風景區以夕陽及福德宮土地公聞名，少有人知道關山下遺留有日治時期全台最大砲陣地「野砲複合框舍穹窖」，屏縣府文化處處長吳錦發昨與文資委員勘查，驚嘆地下隧道的四通八達，未來可望進入文資審議，為觀光增加新亮點。

穿越關山觀景步道旁的荒煙漫草，隱秘的地下雕堡工事赫然出現在眼前，四通八達的隧道堅固又通風，這處當地居民小時候最愛的捉迷藏場所，經過屏縣府調查，竟是日治時期全台最大單一砲陣地。

屏縣府文化處指出，關山「野砲複合框舍穹窖」是日本陸軍在台灣本島興建的最大規模砲陣地，日軍運用珊瑚礁岩抗炸力強的特色，構築成龐大的地下堡壘，設置六門砲位與觀測所，戰後國軍接續使用，後來撤出閒置。

經初步勘查，隧道結構仍堅固完整，因位置隱密鮮有人知，廳舍保持相當乾淨，有大批蝙蝠居住其間，文資委員勘查時還飛了起來，委員們對這處堡壘直呼珍貴，並研判是當年日軍由巴丹島撤退後，沿關山往屏北山區設置大型砲陣地戊守巴士海峽及台灣海峽。

文資初勘 可望保留活化

除了關山砲陣地，文資委員也往枋山勘查「平安宮」廟宇後方、完整放置日本海軍震洋艇的「格納壕」與相關軍事隧道遺構；屏縣府文化處表示，將召開文資審議會議搶救這些珍貴的遺跡，未來與地方合作活化再利用，盼能創造新景點及故事，對恆春半島觀光有所助益。