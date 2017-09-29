〈台北都會〉上任3年 柯首度出席祭孔

2017-09-29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北孔廟昨舉行祭孔大典，台北市長柯文哲上任三年來首度出席，外界質疑是選舉考量，柯受訪則回說，前兩年缺席是因為遇到颱風，今年還是第一次沒有遇到颱風。柯昨擔任「正獻官」，今年是孔子第二五六七週年誕辰紀念，由孔子第七十九代嫡孫孔垂長擔任「奉祀官」。

即起至十月廿八日辦理文化季系列活動，包括電影欣賞、文化講座、紙藝教學等，詳情請至「臺北市孔廟儒學粉絲團」查詢。

昨凌晨四時許，現場已出現排隊人潮，還吸引許多外國民眾前來觀禮。祭孔大典在清晨六時開始，孔廟依三獻古禮，總計卅七項古禮儀程，請來大龍峒仕紳及明倫高中學生擔任「禮生」，重慶國中學生擔任「樂生」，開平餐飲學校學生擔任「饌生」，最吸睛的八佾舞由大龍國小佾舞隊學生擔綱演出，投入人力超過二五○人。

柯文哲致詞時表示，台北孔廟堅守古蹟文物保存與儒學文化傳承的重責大任，讓國內外貴賓和遊客都能體驗孔子思想的魅力，文化資產是台北市成為世界文化之都重要的基礎，最重要的是教師節到了，祝所有教師快樂。

今年特別邀請中華古琴學會理事長袁中平著古裝、行古禮，演出孔子所做「幽蘭」琴曲，並再現「拔智慧毛」傳統習俗，不少家長都說，要把智慧毛送給孩子，希望保佑孩子長智慧。