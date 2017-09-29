〈台北都會〉設計之都2.0 北市府坦言成果有限

2017-09-29

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議會教育委員會昨召開會議，文化局列席報告業務工作，局長鍾永豐坦言，設計之都二．○執行成果有限，仍停留在「點」的階段，要見效必須擴張到「面」，還需要長期工作才能付諸實行；議員王威中批鍾，說詞與前任局長謝佩霓當時說法如出一轍，若真的力有未逮，可以一起商討問題，「不是只是耍嘴皮子，說空話」，更質問「你還想拿預算嗎？」

談到設計之都二．○，鍾永豐不諱言，目前執行成果有限，指今年推展工作要讓城市各角落注入文化的元素，而非僅集中在北市蛋黃區，未來也會與公園處及地政局合作。

對此，王威中不滿表示，前任局長謝佩霓當時就是說，需要花三、五年才會看到成效，美感養成需要花時間；王痛批，「難道到了二○一七年底，你還是這個論點嗎？」「以街景改造、招牌美化來說，你做了什麼跟去年不一樣的事，有無進展？有沒有結合其他單位？有做嗎？」

針對鍾永豐說會再提供議員資料，說明推行工作；王威中表示，根據他的經驗，「講這種話九成不會提供，不然就是給一張爛紙，你把成績做出來給全民看才對。」

王威中也說，若真的力有未逮，可以一起商討問題，「不是只是耍嘴皮子，說空話」，更質問「你還想拿預算嗎？」「今天做變電箱，台北就變成倫敦、巴黎，你要講這種話嗎？」