〈台北都會〉北藝工程拆2標 多花5億還延宕3年

2017-09-29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕柯稱任內不追加預算，導致去年台北藝術中心承包商倒閉，造成工程停擺延宕，台北市政府只好重新招標並拆成兩標，後續工程由工務局、捷運局負責。工務局昨赴北市議會進行工作報告，工務局長彭振聲表示，北藝內部裝潢工程複雜，初估工程經費達十八億元，但能動支預算僅十三億七千萬元，可能要追加預算五億多元，工期長達六六○天，加上流標時間，北藝因此延宕長達三年。

位在捷運劍潭站對面的北藝中心，原訂去年底完工，承包的理成營造去年十一月無預警倒閉，聲請破產，尚有卅％項目未完工，後續流標兩次，北市府拆成兩標，捷運局負責外觀工程，內部裝潢改由工務局主導；今年七月，捷運局部分已完成招標。

北市議員何志偉昨在議會工務委員會詢問北藝中心何時能完工？彭振聲表示，目前內部裝潢尚未招標，之前他去工地視察，從地下室走到十二樓，內部非常複雜「不好做」，尤其活動式劇場特別困難，跟新工處開幾次會檢討，電扶梯快完成可以另外發包。

彭振聲直言，目前建築師評估，內部裝潢工程經費至少要十八億元，但能使用預算僅剩十三億七千萬元，「這個價格發包廿次也發不出去」，內部開會後，已拜會市議會議長吳碧珠，考慮請文化局另編預算。

何志偉再問，發包後工期要多久？彭回應，活動式劇場要隔成三個劇場，難度高，工期要六六○天才能完成。

此外，故宮南院遭爆使用過期防火漆，何指出北藝也有同樣狀況；彭振聲說，他有到現場看過，並當場指示建築師，所有防火漆都要刮掉重做，經費包含在十八億元。何表示，該費用是否跟理成追討，在場新工處官員回答，會尋求法律途徑。